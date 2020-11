Eddie Vedder aún sufre el luto de la muerte de Chris Cornell

El 18 de mayo del 2017 fue un día oscuro para la música, aquel día el mundo despertaba con la triste noticia de la muerte de Chris Cornell, sin duda una gran pérdida que hasta el día de hoy su colega de vida, Eddie Vedder, había hablado muy poco al respecto.

En la entrevista que tuvo con The Howard Stern Show el líder de Pearl Jam abordó el tema, recordando la relación que tuvo con Cornell desde su adolescencia y el luto que aún vive al recordar a su amigo.

“He sentido algo de negación. No creo que haya tenido elección. Me sentía horrorizado por ver hacia dónde podía ir si me permitía sentir lo que necesitaba sentir o qué instintivamente era lo que quería sentir. O cuánta oscuridad sentí al pensar que yo mismo me iba a ir. Por el hecho de no haberlo visto demasiado a lo largo de estos últimos 10 años”.