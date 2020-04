Dua Lipa se une a Dave Grohl en masivo cover de ‘Times Like These’

Dave Grohl y Taylor Hawkins de Foo Fighters, se unieron junto a otros artistas como Dua Lipa y Coldplay para realizar un significativo cover de su icónica canción ‘Times Like These’, con la que quieren recolectar fondos para ayudar a las personas que se han visto afectadas por el coronavirus alrededor del mundo.

BBC Radio fue la encargada de transmitir “el Lounge en vivo más grande”, que incluyó a varios artistas interpretando parte de la canción desde sus casas.

Todo el dinero que se recaudé será donado a las fundaciones Comic Relief y Children In Need.

Otros artistas que participaron del cover fueron Bastille, Ellie Goulding, Sam Fender, Youngblud, Anne-Marie, Mabel, Royal Blood, 5 Seconds of Summer, Zara Larsson, entre otros.

Aquí el cover:

We’ve brought together some of your favourite artists for a very special #StayHomeLiveLounge cover of ‘Times Like These’ by Foo Fighters, produced by Fraser T. Smith 🎤💜

Listen Thursday at 12pm on Radio 1 and see the video that evening as part of The Big Night In on @BBCOne pic.twitter.com/AIvb91YzCd

— BBC Radio 1 (@BBCR1) April 20, 2020