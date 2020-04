¡Dónde carajos está! ¿Ustedes pueden encontrar el perro en esta imagen?

Esta imagen fue compartida en Twitter y tiene opinando a miles de usuarios quienes no logran encontrar al animal que se escondió muy bien.

“Sólo os digo que cuando encontréis al perro vais a sonreír.” Fue la frase con la que la usuaria de twitter identificada como @menchubasquero, hizo que miles de personas jugaran con ella.

La twittera compartió una imagen de lo que parece ser un simple camino en un parque, se ve una silla, algunos árboles, un sendero, entre otras cosas.

(Mira esto: Ganó millonaria lotería, pero solo podrá cobrarla cuando pase la cuarentena)

Pero la pregunta sobre dónde está el animal es lo que hizo delirar a más de uno, quienes, en vez de entretenerse, llegaron a un alto punto de estrés por no encontrarlo.

Sí no lo han encontrado, les dejamos la respuesta al final de este post, pero no sean como los otros usuarios que empezaron a ver fantasmas y siluetas del animal donde aparentemente no las hay ¿O sí?

El perro corresponde a una raza pug, y se encuentra escondido entre el barandal de la silla de madera, la cual solo deja al descubierto la cara del animal.

Y la que inició toda esta polémica tenía razón, el perrito nos haría sonreír, pues basta verle la cara al can, para contagiarse de la alegría que expresa en su rosto.