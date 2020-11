Después de implantarse colmillos, sujeto logró su sueño de convertirse en orco

Este tatuador brasileño de 41 años se convirtió en un orco humano, gracias a las operaciones a las que se ha sometido: la última de ellas se basó en ponerse unos colmillos.

A los largo de los años, esta celebridad de redes sociales completó su cambio corporal gracias a la operación con la que se implantó colmillos en la mandíbula.

Según La Vanguardia, este personaje ya tiene el 80% del cuerpo tatuado, pues desde los 15 comenzó son su cambio de apariencia, el cual aumentó notablemente con los colmillos implantados.

Aunque los implantes no son nuevos en su vida, ya que cuando tenía tenía 35 años, cuando llevó un subérmico a su frente, dio el paso para comenzar con sus cambios físicos y corporales.

Además este “orco humano” también tiene rasgos reptiles, ya que se realizó una bifurcación en la lengua y se tatuó los ojos, tal y como lo muestra en sus redes sociales, donde se hace llamar “Orc Infernall” y asegura que “solo intento ser yo mismo. Estas son mis ideas, mi inspiración; y me sale del corazón. No me inspiro en nadie más.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de örcinfernall (@orcinfernall) el 31 Oct, 2020 a las 6:20 PDT