Desde febrero, muchos tendrán que decirle adiós a la aplicación WhatsApp, no les funcionará

La aplicación WhatsApp informó que sus servicios dejaron de funcionar en varios teléfonos con sistemas operativos obsoletos.

Se trata de aquellos que tengan Android 2.3.7 o versiones anteriores, y en el caso de IPhone, aquellos que cuenten con IOS 8 o anterior.

Algunos teléfonos, podrán actualizar su sistema y seguir usando la app, sin embargo, hay equipos los que no soportan las más recientes versiones del software, así que no podrían contar nunca más con la aplicación me mensajería.