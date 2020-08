Deftones comparte su nueva canción llamada “Ohms”

Después de meses de rumores y espera, la banda de Chino Moreno ya reveló la sorpresa que le tenía a sus fanáticos, por esta razón decidieron salvar la cuarentena y lanzaron nueva música para mantener intacta su carrera.

La nueva canción de Deftones se llama “Ohms”, el primer sencillo que hará parte del álbum que le da seguimiento a “Gore”, del 2016. Con esta primera demostración de lo que traerá la banda, ya todo estará listo para el lanzamiento del nuevo material, el cual está programado para el próximo 25 de septiembre.

Este álbum estará compuesto por un total de 10 canciones que verá a continuación:

01 Genesis

02 Ceremony

03 Urantia

04 Error

05 The Spell of Mathematics

06 Pompeji

07 This Link Is Dead

08 Radiant City

09 Headless

10 Ohms

