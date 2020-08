Dave Grohl estará junto a Keanu Reeves en la secuela de Bill & Ted: Face The Music

El líder de Foo Fighters, Dave Grohl, habrá parte de un cameo en la nueva entrega de Bill & Ted: Face The Music junto a Alex Winter y Keanu Reeves, según información de NME.

Pero la participación del ex integrante de Nirvana tiene un propósito, pues según cuentan, Dave hablará de su página IMDB en la película en la que también participarán figuras musicales como Kid Cudi y Win Butler de Arcade Fire, con Butler.

Esta producción de comedia y ciencia ficción que cuenta con un alto repertorio musical fue dirigida por Dean Parisot y escrita por Chris Matheson y Ed Solomon, que además ya tiene fecha de estreno en los Estados Unidos: 27 de agosto.

It’s time to save the world, dudes! Keanu Reeves and Alex @Winter return in the all-new trailer for Bill & Ted Face the Music! 🎸⚡️ #BillAndTed3 #FaceTheMusic pic.twitter.com/PgHvaUv7MK

— Bill & Ted Face the Music (@BillandTedUK) July 23, 2020