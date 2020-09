Damon Albarn quiere realizar un concierto con BLUR

Hace 5 años, cuando Blur estaba en la gira internacional de su último trabajo discográfico The Magic Whip, la banda británica anunció que se daría un tiempo indefinido de descanso, lejos de la música.

Desde que la agrupación se separó, su líder, Damon Albarn, ha estado trabajando duro con su superbanda Gorillaz con la cual lanzó en el 2018 su álbum The Now Now.

Actualmente, Albarn y compañía han estado lanzando algunas canciones de la serie musical Song Machine, un proyecto que cuenta con la colaboración de grandes artistas como Robert Smith, Schoolboy Q, Peter Hook, slowthai y muchos más.

Durante una entrevista con el medio Music Week, el músico británico reveló información sobre en lo que está trabajando y habló sobre las ganas que tiene de dar un concierto junto a Blur:

“Me encanta dar esos conciertos, son geniales, pero no es algo que deba hacer. Lo hago porque es un placer hacerlo. Es un placer absoluto. No veo la hora de volver a tocar ‘Parklife’”.

Albarn también se mostró contento por la buena acogida que tuvo ‘Strange Timez’, su primera canción del Song Machine junto al líder de The Cure.