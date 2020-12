El curioso caso de la joven que se estripó un grano y se desfiguró el rostro

Mary Ann Regacho es la adolescente que tiene consternado al mundo entero después de dar a conocer su caso, el cual se desprende de una situación común y corriente, como es el acné, pero los resultados que generó el haberse estripado uno de sus granos generó, sin pensarlo, uno de los problemas más grandes de su vida.

Según reportó Newsflare, Regacho no le prestaba mucha atención a sus problemas de acné, ya que según ella, solo eran efectos hormonales después de haber dado a luz días atrás.

Sin embargo, la joven filipina decidió espichar un día uno de los granos que salió en su rostro, y fue ahí cuando empezó a enfrentar grabes problemas de salud, los cuales desarrollaron un cambio físico en su cara.

Después de un año de padecer fuertes dolores y cambios físicos que desfiguraron su rostro, Mary Ann ha tratado de manejar la hinchazón con aguas de hierbas, sin embargo su caso se conoció a nivel mundial, y es que muchas personas se preguntan cómo el presionarse un grano puede desarrollar una desfiguración tan severa.

Mary Ann Regacho, from the Philippines, suffered severe facial swelling after squeezing the spot last yearhttps://t.co/I8REXNKQAa

— Sian Elf-in 🧝‍♀️ (@SianElvin) December 9, 2020