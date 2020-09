“El COVID me ha retado, mala idea”: Zlatan Ibrahimovic se prepara para golear al virus

El cuerpo directivo del Milán Fútbol Club confirmó a través de un comunicado oficial que luego de realizar las pruebas correspondientes, el delantero Zlatan Ibrahimovic dio positivo para coronavirus.

La noticia se conoció momentos antes del encuentro con el F.K. Bodø/Glimt de Noruega por la tercera ronda de clasificación previa de la UEFA Europa League y que finalizó con el Milán a la delantera con 3 goles a 2.

Respecto a la salud de Ibrahimovic, se conoció que se encuentra bien de salud, es asintomático y está aislado en su casa bajo la vigilancia del médico a cargo del club, tras la confirmación el jugador publicó un mensaje en sus redes sociales que llamó la atención de todos sus seguidores.

“Ayer di negativo a COVID y hoy positivo. Sin síntomas en absoluto. El COVID tuvo el coraje de desafiarme. Mala idea”

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 24, 2020