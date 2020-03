Coronavirus: Guionista de Los Simpson furioso por el uso indebido de uno de sus capítulos

Bill Oakley, uno de los guionistas de la famosa familia amarilla, habló con el medio The Hollywood Reporter y afirmó que se siente muy molesto por el uso indebido que le han dado a uno de sus capítulos, con el que quieren culpar a Asia de las expansión del coronavirus.

El guionista, afirmó que el uso indebido del episodio ‘Marge encadenada’ de mayo de 1993, que trata sobre la gripe de Osaka, tiene “fines nefastos”:

Oakley también manifestó que le da “asco” que las personas quieran culpar a Asia por lo que está ocurriendo y más que lo hagan con un capítulo de Los Simpson. Además, dijo que ellos no han predicado nada:

The Simpsons has predicted it again!

This episode aired 27 years ago in 1993.#CoronaVirus #Wuhan #CoronavirusOutbreak #Corona #Virus #ChinaCoronaVirus #ChinaVirus #WuhanVirus pic.twitter.com/kvBPYQMm5f

— Mr. Whale 🐋 (@cryptowhale) January 30, 2020