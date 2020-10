El Conjuro 3: revelan el primer vistazo de la película

Luego de tener que retrasar su fecha de estreno como consecuencia de la pandemia por Covid-19 que vive el mundo, los productores y directores de la saga de películas de terror, “El conjuro”, regresaron recargados y esta última entrega que se está preparando promete ser aterradora, incluso más que las dos secuelas anteriores.

Todo el material inédito y escalofriante de esta nueva parte, titulada: “The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It” fue revelado en medio de un documental producido por Warner Bros. Entertainment bajo el nombre “Faith & Fear: The Conjuring Universe Behind The Scenes” y en el que Wan aseguró que…

“Quería que la tercera parte se alejara de la casa embrujada de las dos primeras películas”, dice Wan en el vídeo. “Debería ser en un nivel totalmente diferente. Algo que nunca hemos explorado antes en el mundo del Conjuro.”

La película será ambientada en 1981 y contará la historia de Arne Johnson, un caso que según los Warren fue notable por ser la primera vez en la historia de Estados Unidos en que la defensa de un caso uso la “posesión demoníaca” como motivo de homicidio.

📸🚨 PRIMER VISTAZO 🚨📸 Imágenes de Lorraine y Ed Warren en #TheConjuring #TheDevilMadeMeDoIt. pic.twitter.com/X4WxbsM1fg — Movie Crazy Planet 🎬🍿🥤 (@MovieCPlanet) October 26, 2020

De acuerdo con James Wan, director de la película, la parte tres llegará a los cines el 4 de junio de 2021 de la mano de Warner Bros.