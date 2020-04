Compañía ofrece 3 meses de cerveza gratis a personas que adopten perros

Busch Beer se unió con Midwest Animal Rescue, para encontrarle un hogar a todos los caninos que no han podido ser adoptados, ya que el refugio tuvo que cerrar y cancelar sus eventos de adopción debido a lo que ocurre por el coronavirus.

Por esta razón, crearon la iniciativa ‘Foster a Dog, Get Busch’, con la cual entregarán cerveza gratis a las primeras 500 personas que adopten un perro del refugio Midwest Animal Rescue & Services. Además, Busch donará 25 mil dólares a este lugar para contribuir a una búsqueda más rápida de adoptantes.

“El distanciamiento social es mejor con un amigo peludo a tu lado y una cerveza fría en la mano”, así lo aseguró un representante de la compañía durante una entrevista con la revista People.

Los interesados deberán completar una serie de requisitos y adoptar antes del 25 de abril para acceder a esta oferta que, por ahora, solo estará disponible para Estados Unidos.

Everyone could use a companion for the couch right now. So if you foster (or adopt) a dog from Midwest Animal Rescue, we’ll give you 3 months’ worth of Busch to enjoy by their side. Go to https://t.co/S58CM3Z6OM to learn more.

RT to spread the word. https://t.co/2Afl5fhh9T pic.twitter.com/WebTTioZ2M

— Busch Beer (@BuschBeer) March 25, 2020