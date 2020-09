Comentando comentarios: hoy con el baile de Greeicy Rendón en diminuto bikini

Después de analizar los comentarios hechos por los poetas que siguen a la bailarina y cantante colombiana, no queda más que resaltar la imaginación que tiene cada uno para dejar su piropo en el video que sin duda le robó el aliento a más de uno.

Eso si, a comparación de publicaciones anteriores, esta vez fueron las mujeres quienes hicieron saber que Greeicy Rendón “les quitó el hambre de un momento a otro”, como se lee en algunos comentarios donde aseguran que la figura de la cantante, y además sus movimientos, las inspira para llevar una vida fitness como la que lleva Greeicy.

Los más de 6 mil comentarios no solo se enfocaron en su pequeño bikini amarillo, sino también en sus bruscos movimientos.

Por ahora, nos quedamos con algunos comentarios como “Un día más sin se tú”, “Se me quitó el hambre”, “El tapabocas va en la cara Greeicy”, “Ya no quiero almorzar”, y no faltó el galán que dijo “no me hagas esto”.