“Coachella: 20 Years in the Desert”, el documental que será transmitido el viernes santo

Este viernes santo el plan musical es patrocinado por Coachella, pues a través de su canal de YouTube podremos disfrutar de archivos del festival que por primera vez presentará actuaciones y momentos memorables que lo han llevado a ser uno de los festivales musicales más importantes del mundo.

Aunque Coachella estaba programado del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril en California, Estados Unidos, pues el tema del coronavirus obligó al festival a posponerse y reprogramarse para el próximo mes de octubre.

Sin embargo, el estar en la casa no es excusa para no vivir el Coachella, por esta razón Youtube Originals decidió transmitir “Coachella: 20 Years in the Desert”, documental con el que celebrarán los 20 años del festival.

Así que la cota es este viernes 10 de abril a las 2:00 PM hora Colombia para ser parte del evento.

En el “Coachella: 20 Years in the Desert” veremos artistas como Billie Eilish, Kanye West, Daft Punk, Travis Scott, Blackpink, LCD Soundsystem, Rage Against The Machine, Pixies, Swedish House Mafia, Jane’s Addiction, Björk, The White Stripes, Madonna, Moby, Beck, Radiohead, entre otros.

