Chris Evans hará la voz de Buzz Lightyear en nueva película de Pixar

Chris Evans, el famoso ‘Capitán América’, fue elegido para hacer la voz de Buzz Lightyear en la nueva película de Pixar.

La noticia fue confirmada a través de Twitter, donde el mismo actor aseguró no tener palabras para expresar su emoción.

I don’t even have the words. https://t.co/GHC8X6Yp7n — Chris Evans (@ChrisEvans) December 11, 2020

Esta nueva entrega explorará la vida del popular personaje del espacio de la película de ‘Toy Story’. Sin embargo, será abordada desde otra perspectiva.

“Para ser claros, este no es el juguete de Buzz Lightyear. Esta es la historia del origen del Buzz Lightyear humano en el que se inspiró el juguete”, aclaró Evans.

And just to be clear, this isn’t Buzz Lightyear the toy. This is the origin story of the human Buzz Lightyear that the toy is based on — Chris Evans (@ChrisEvans) December 11, 2020

Fanáticos del personaje y del actor esperan ansiosos para escuchar su interpretación, la cual realizó Tim Allen en las cuatro películas de la saga.

Se espera que el estreno de “Ligthyear” sea para el 17 de junio de 2022.