Chester Bennington tenía música por estrenar: así lo recuerdan los fanáticos

Hace tres años Chester Bennington falleció, pero su legado sigue intacto. Desde abril del 2020 se supo que Linkin Park venía trabajando en un nuevo contenido. Luego la banda confirmó que aún tienen material inédito con Chester Bennington, a través de una retransmisión por streaming.

El tema se llama ‘Friendly Fire’ y debió haber aparecido en el álbum ‘One More Light’ del 2017. Aunque la banda aún no tiene una fecha exacta para su estreno, sus fanáticos piden que sea lanzada pronto.

En redes sociales rinden homenaje a Chester, no solo pidiendo que su canción inédita sea lanzada, también recordando su legado y las canciones que dejó.

I feel so privileged for having the chance to meet you. I remember this moment when you pulled me into a hug because I couldn’t stop crying and this picture was taken exactly at the point when I said “I love you”. You changed my world. Thank you ❤️🙏🏽 #chesterbennington pic.twitter.com/82d955pvFs

— Linda Melin (@chestersflikka) July 20, 2020