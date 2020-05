Con brutal ataque a patadas, bajan del bus a mujer que no usaba tapabocas

En el video publicado en redes sociales se ve como un grupo de pasajeros emprende el ataque contra la mujer que se montó al bus con una máscara facial, pero una vez dentro del transporte, decidió quitarse el protector, algo que enfureció a los demás usuarios.

La escena que ocurrió en San Salvador de Bahía, Brasil, conmocionó al mundo debido a las represalias que tomaron los demás pasajeros contra la mujer, quien según la revista Fóru, se rehusó a ponerse la mascara y además empezó a estornudar dentro del bus, algo que enfureció a quienes hacían uso de la ruta y por esto terminaron sacándola del bus a patadas.

El video muestra como dos hombres abordaron a la mujer para sacarla de bus a la fuerza debido a que la mujer se aferraba a las sillas del bus, pero uno de ellos la pateó por la espalda y logró bajarla. Por su parte los testigos llamaron a la policía para denunciar la acción, pero la queja ciudadana no tuvo mayor éxito.

Estação 🚉 Pirajá mata escura mulher 👩 entrou no ônibus 🚌 sem máscara 😷 e com tosse mudança do clima.

Veja pânico em Salvador @jairbolsonaro pic.twitter.com/Pdt34AW21K

— Bahia (@BahiaManoel2011) May 7, 2020