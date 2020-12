Brian Johnson cuenta la razón del por qué siempre lleva puesta su icónica boina

Mano cormuta, cachos, uniforme escolar, voz desgarradora y la clásica boina son algunas de las características por las que podemos ubicar siempre a AC/DC y a sus integrantes.

Brian Johnson llegó a la banda para sustituir a Bon Scott, quien murió en 1980, y cuando los australianos pensaron que los planes de la banda estaban tambaleando, una voz desgarradora llegó a la banda para darle continuidad a una de las agrupaciones más importantes de la historia del rock n roll.

Para quienes siempre se han preguntado por qué Brian siempre lleva su boina puesta, la razón está lejos de ser algo de estilo o vanidad.

“Estaba en una banda llamada Geordie, y solía sudar mucho porque no había ventilación. En el invierno especialmente, los clubs estaban llenos y tenían la calefacción al máximo porque afuera hacía mucho frío. Solía sudar siempre, y mi pelo… Todo el sudor bajaba por los ojos y picaba”.

el vocalista contó la primera vez que usó una boina y fue gracias a su hermano.

“Estábamos a la mitad del set, y me estaba tomando una cerveza con él, y me dijo, ‘¡Tus ojos están rojos!’. Yo le dije que ya lo sabía, que era el sudor. Él me dijo, ‘Ponte esto’. Me lo probé porque en el norte de Inglaterra, todo el mundo usaba boinas, tú sabes, luego de la guerra y todo eso, era como un uniforme para la gente de Georgie y Yorkshire”.