Bon Jovi lanza canción y le pone fecha a su próximo álbum

Comenzando el 2020 Bon Jovi había anunciado el lanzamiento de un nuevo álbum, un trabajo que se venía desarrollando meses atrás, pero como ya sabemos, el tema del COVID-19 le jugó una mala pasada a la banda, por esta razón se vio en la obligación de posponer el lanzamiento que estaba previsto para mayo.

“Bon Jovi 2020” será el nombre del próximo álbum que ya tiene fecha de estreno. Será el sucesor de “This House Is Not For Sale”, el cual fue lanzado en el 2016. Según el comunicado de la banda, este es “un trabajo completo con un aliento nuevo y canciones profundas, titulado por un desafiante e importante año de elecciones”.

A través de su canal de YouTube, Bon Jovi ya publicó una nueva canción titulada “Do What You Can”, la cual fu escrita por Jon Bon Jovi con ayudad de los fanáticos de la banda.

De esta manera es como “Bon Jovi 2020” ya se prepara para el próximo 2 de octubre con un total de 10 temas originales.