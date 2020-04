Atención porque Jason Momoa podría ser el nuevo Kratos en el live action de God of War

Rudo, fuerte y sin miedo a los dioses: así es Kratos, el protagonista de la saga de God of War, el guerrero espartano que ahora contará con una versión live-action del videojuego.

Dicho rumor surgió gracias a al portal We Got This Covered, quienes aseguran que su fuente (anónima) reveló que Universal busca crear la película en del título en formato live-action.

Sin embargo, el estudio ya tendría al actor preciso para encarnar a Kratos en la mira y se trataría del acrtor Jason Momoa, quien también hizo parte del universo DC como Aquaman.

De todos modos hay que tener en cuenta que por el momento se trata de un rumor, por lo que esperamos un anuncio oficial para confirmar que Momoa se convertirá en un espartano.