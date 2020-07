Apriete tostadas porque El Conjuro 3 ya tiene fecha de estreno

Si bien la Warner Bros ya tenía una fecha definida sobre el estreno de la tercera entrega de ‘El Conjuro’, pues con el tema del COVID-19 y los retrasos que ocasionó la pandemia en la industria del entretenimiento, la productora planteó el estreno previsto para el 11 de septiembre del 2020 a junio del 2021.

Toby Emmerich, presidente de la Warner Bros, aseguró a Variety que los grandes retrasos de la producción se están haciendo con el objetivo de mantener la seguridad de quienes hacen parte del proyecto.

“Nuestros objetivos a lo largo de este proceso han sido garantizar las más altas probabilidades de éxito para nuestras películas y al mismo tiempo estar listos para apoyar a nuestros socios de teatro con nuevo contenido para reabrir de manera segura”.

El Conjuro 3 traerá de nuevo a las estrellas de la franquicia: Patrick Wilson y Vera Farmiga como Ed y Lorraine Warren.

De esta manera ya se sabe por completo que “El Conjuro: The Devil Made Me Do It” llegará a los cines el 4 de junio del 2020, sumándose así a las producciones que ya piensan en el próximo año. Además, la cinta tiene un rodaje adicional que estaba programada originalmente para abril.