Anthony Hopkins llega a TikTok y reta a dos colegas

El reconocido actor británico Anthony Hopkins también ha llegado a TikTok y reta a dos colegas a que hagan parte de un challenge que se toma la famosa aplicación.

Hopkins bailó al ritmo de ‘Toosie Slide’, la canción del rapero Drake y que ha venido siendo un reto por un poco más de un mes.

El ganador el Óscar no solo bailó, sino que retó a sus colegas Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger a realizar el “challenge”. Anthony usó algunas referencias para referirse a los actores, para Schwarzenegger dijo I’ll be back, refiriéndose a Terminator. En el caso de Stallone hizo varios movimientos de boxeo.

#Drake I’m late to the party… but better late than never. #SylvesterStallone #ArnoldSchwarzenegger #toosieslidechallenge pic.twitter.com/LU6FhmgvNK

— Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) May 7, 2020