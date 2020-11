‘Animaniacs’ recibe múltiples críticas por supuesta burla a Johnny Depp

La batalla legal entre Johnny Depp y su exesposa Amber Heard por un presunto maltrato por parte de ambas partes viene siendo noticia desde hace varios meses, debido al constante debate sobre quién sería el culpable de los abusos domésticos que se presentaron en el matrimonio.

Le puede interesar: The Batman: revelan supuestas fotos de la Batcueva de Robert Pattinson

Ahora, la reconocida serie ‘Animaniacs‘, que volvió el pasado 20 de noviembre después de casi 22 años de haberse estrenado, está en la boca de todos los fanáticos por un capítulo en donde supuestamente se burlan de Johnny Depp.

En el primer capítulo de la serie llamado ‘Reboot it’ (‘Reinícialo’) se puede ver al personaje de ‘Yakko‘ frente al cartel de una película que tiene como título ‘Johnny 2: Telling lies’ (‘Johnny 2: Diciendo mentiras’), en donde también aparece una caricatura de un personaje que parece ser el actor.

Esta escena ha causado infinidades de críticas de los fanáticos de Johnny Depp. “Warner Bros: esto es algo enfermizo para un sobreviviente de abuso. Escuche las cintas: Johnny Depp ha sido sometido a tortura psicológica y abuso físico. Lamento que no me parezca gracioso, pero no es motivo de risa”, escribió un internauta en su cuenta de Twitter.

Mire también: (Fotos) ¿Cómo se vería Will Smith si hubiera aceptado ser Superman?

Cabe recordar que en días anteriores Johnny Depp tuvo que renunciar de la saga de Animales Fanáticos, después de que Warnes Bros. se lo exigiera. La decisión se tomó tras la derrota del actor en el juicio contra un medio que lo catalogó como “golpeador de mujeres”.

Warner Brothers: this is a sick thing to do to an abuse survivor. Listen to the tapes – Johnny Depp has been put through psychological torture and physical abuse. I’m sorry that I don’t find this funny, but it’s no laughing matter.#BoycottWarnerBrothers#JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/E3BBmX3ITq

— Sam Johnson (@SamjiSmokes) November 22, 2020