AC/DC revela el video oficial de su nueva canción ‘Shot in The Dark’

En la mañana de este lunes, la agrupación AC/DC publicó el nuevo video de la canción con la que regresó a la industria musical: ‘Shot in The Dark’, la cual pertenece a su nuevo álbum ‘Power Up’, que estará disponible a partir del próximo 13 de noviembre.

Después de una larga espera, AC/DC publicó en primer lugar las declaraciones de Brian Johnson, Cliff Williams, Angus Young, David Mallet, el director del video y Josh Cheuse, diseñador gráfico, mientras hablaban de algunos de los recuerdos de la banda, al igual que la realización de este nuevo proyecto.

Después de la introducción se reveló el video en donde aparecen Brian Johnson, Cliff Williams, Phil Rudd y Angus y Stevie Young sobre un escenario, con la escenografía color rojo neón con la que han venido promocionando el nuevo álbum.

Cabe recordar que ‘Shot in The Dark’ es el primer material que la banda publica después de su decimosexto álbum ‘Rock or Bust‘, el cual fue lanzado el 28 de noviembre de 2014.

