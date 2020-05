¿Ya revisó la suya? Netflix anunció la suspensión de este tipo de cuentas

El pasado 21 de mayo, la plataforma de streaming anunció que las personas que no hayan utilizado su cuenta por más de un año se le enviará un mensaje preguntando si desean mantenerla activa y si no se recibe alguna respuesta, Netflix suspenderá de forma automática la suscripción.

Según informó la compañía en el comunicado, las cuentas inactivas representan menos del 0,5% en su base de usuarios registrados. Además, aseguraron que con esta medida se busca que lo usuarios ahorren su dinero y así reforzar la confianza que ya tienen en la plataforma.

“¿Conoces esa sensación de hundimiento cuando te das cuenta de que te apuntaste a algo, pero no lo has usado en mucho tiempo? En Netflix, lo último que queremos es que las personas paguen por algo que no están usando”, expresó el director de innovación de producto de la compañía, Eddy Wu.

Los usuarios a los que se les cancele la suscripción tendrán la oportunidad de recuperar la cuenta en los diez meses siguientes desde la suspensión y al volver, podrán seguir teniendo sus diferentes perfiles, su lista de favoritos, etc. Encontrarán todo como si nunca se hubiesen ido.