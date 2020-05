A punta de patadas, bajan de bus a mujer que no usaba tapabocas

Se volvió viral en las redes sociales un video que ha generado la indignación de varias personas que lo han visto, pues en él queda evidenciado la falta de conciencia y empatía que tienen algunas personas en estas épocas de coronavirus.

En las imágenes, se ve a una mujer quitarse el tapabocas cuando ingresa a un bus en San Salvador de Bahía, Brasil, algo que molestó a los pasajeros, quienes le pidieron que se lo colocara.

La mujer, se negó a ponérselo de nuevo y empezó a estornudar, algo que enfureció a dos hombres que decidieron atacarla y bajarla del bus a punta de patadas.

Aunque las personas que se encontraban en el bus denunciaron a las personas que participaron en el lamentable hecho, la Policía “no localizó a los involucrados”.



