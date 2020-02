Actriz reveló que tuvo relaciones sexuales con Mick Jagger cuando tenía 15 años

Durante una entrevista con la revista ‘Hollywood Reporter’, la actriz Rae Dawn Chong dijo que tuvo relaciones sexuales con el vocalista de ‘The Rolling Stones’ cuando él tenía 33 y ella 15 años.

La actriz apareció en 1985 en el video de la canción de la banda ‘Just Another Night’ y lo que ocurrió entre ella y Jagger había sucedidos ocho años atrás.

Él nunca me preguntó qué edad tenía y yo tampoco le dije

Luego de esta confesión tuvo que aclarar por medio del ‘Daily Mail’ que el cantante nunca la obligo hacer nada que ella no quisiera, afirmó que él nunca pregunto por su edad y que ella tampoco se la dijo, además agregó: “Eran los 70s, una época distinta. Yo no fui una víctima. No quiero que se meta en problemas por esto. No fue traumático, yo sabía lo que estaba haciendo”.

También le preguntaron cómo creía que iba a reaccionar Jagger cuando se enterara y respondió: “Probablemente se va a enojar mucho, porque yo era una menor. Va a estar tan molesto conmigo. Me siento muy mal por esto. Es por culpa de mí y mi bocota. Mis amigos y familiares sabían, pero no es algo que yo vaya por la vida diciendo”.

