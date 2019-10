Tenemos fecha de ‘Hyperspace’, el nuevo disco de BECK

Beck presenta su catorceavo trabajo discográfico titulado HYPERSPACE, el cual será lanzado el 22 de noviembre de 2019 bajo Capitol Records. El músico, dio la noticia presentando su nuevo sencillo “UNEVENTFULL DAYS”, el cual ya se encuentra disponible y cuenta con un videoclip oficial dirigido por DEV HYNES.

También forman parte del álbum un par de adelantos titulados ‘Hyperlife’ y ‘Saw Lightning’, estrenados a lo largo de este año, como los primeros sencillos del álbum. Las tres canciones cuentan con un sonido curioso que combina líneas de sintetizador procedentes del synth-pop.

Según Beck: el material está inspirado en el videojuego Asteroids. “Aparecía un botón cuando estabas a punto de ser destruido llamado HYPERSPACE, el cual podía llegar a salvarte la vida”, declaró en una entrevista.

Respecto al álbum, Beck señaló: que “cada canción es acerca de las distintas formas en como personas distintas llegan a un HYPERSPACE o lidian con el mundo».

TRACKLIST:

1. Hyperlife

2. Uneventful Days

3. Saw Lightning

4. Die Waiting

5. Chemical

6. See Through

7. Hyperspace

8. Stratosphere

9. Dark Places

10. Star

11. Everlasting Nothing