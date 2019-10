Sentido y emotivo homenaje a Fortaleza FC

Por Tinza Jaramillo

Se hacen llamar “el equipo joven más grande de Colombia”, “el rey del Twitter”; han ascendido y descendido dos veces; cambiado de ciudad; sus mejores jugadores han sido John Duque, Kevin Salazar y Carlos “el sin tocayo” Rodríguez; su hinchada puede ser fácilmente la misma que la de un colegio, eso sí, hinchas que van al estadio con un acto de fe enorme; y en redes sociales la estallan con un humor único. Esto es una dedicatoria a Fortaleza FC.

Su mayor logro, además de terminar un torneo en el puesto 13 de la primera división del fútbol colombiano, ha sido mantener sin mucho presupuesto unas divisiones menores que han traído felicidad a muchos, entre ellos los hinchas de Millonarios que hoy en día idolatran a su capitán que pasó por las canchas de Fortaleza ubicadas en el sector de “La Conejera” en la periferia bogotana. Un club joven que además ha sabido llevar con el mejor humor el día a día: sacaron sus copas en El Campín para que los jugadores de Nacional las vieran (vale la pena aclarar que eran trofeos de divisiones menores, Liga de Bogotá, etc..) Esto, tiempo después de que Nacional le mostrara al país su segunda Libertadores en el Atanasio. Es humor del bueno, tanto así que ya tienen 135K seguidores en Twitter.

Acá les dejamos una recopilación de las mejores publicaciones. Un homenaje del Rock N´Gol a Fortaleza, más específicamente a su community manager: un genio desconocido e incomprendido, a él un gran saludo donde quiera que esté. Gracias por hacernos reír todos los domingos (aunque ya desde hace un tiempo para acá juegan los lunes). Al ángulo.

Ya estamos listos para el partido Vs Itagüí, perdón! Vs Águilas Doradas, perdón! Vs Ríonegro Águilas… ¿Alguien sabe dónde jugamos? 😱😱😱😱😱😱😱

— Fortaleza CEIF (@FortalezaCEIF) March 23, 2016