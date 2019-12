Rolling Stone elige el “mejor álbum de metal” del 2019

A puertas de finalizar el 2019 llegan todos los recuentos del año: lo mejor del cine, las canciones con más reproducciones en plataformas digitales, lo más buscado en Google y, por su puesto, lo que nos dejó la música en cuanto a estrenos en el año.

Hablando de esto, Rolling Stone realizó un conteo enumerando lo mejor del metal en el 2019, y para ello dejó en el primer lugar a Slipknot.

Su más reciente álbum “We Are Not Your Kind” le dio a la banda liderada por Corey Taylor este gran reconocimiento y fue calificado de esta manera por contar “con más himnos vertiginosos para almas descontentas”. Este trabajo cuenta con un total de 14 canciones y fue lanzado en agosto del 2019.