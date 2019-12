Ozzy Osbourne presenta el video de “Under the Graveyard”

Para el video de “Under The Graveyard, Ozzy Osbourne volvió a trabajar con expertos en el tema, por eso el clip corrió bajo el cargo del director de cine, guionista y director de videos musicales Jonas Akerlund, quien ya había trabajado con Ozzy para los videos de “Let Me Hear You Scream” y “Gets Me Through”.

Para esta producción fue necesaria la grabación el Los Angeles y contó con la participación de los actores Jack Kilmer (como OZZY OSBOURNE) y Jessica Barden (como Sharon Osbourne).

El video fue ambientado en la década de los años 70’s, cuando “el príncipe de las tinieblas” emprendía su carrera como solista.