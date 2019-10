“Gracias Bogotá por apoyarnos siempre” Así se vivió el concierto de Scorpions y Whitesnake en Bogotá

Whitesnake y Scorpions, dos de las bandas más importantes e influyentes del classic rock, tuvieron una cita con más de 12 mil colombianos anoche en el Movistar Arena en un show que mezcló nostalgia, energía y, la fuerza de guitarras y baterías.

Las luces se apagaron sobre las 8:30 p.m. para recibir la poderosa voz de David Coverdale, que estuvo acompañado de su banda, compuesta de grandes músicos. La agrupación de classic rock sorprendió a los colombianos con las primeras frases de su canción ‘Bad Boys’.

Coverdale, quien tiene casi cuatro décadas, tomó el control de la tarima y los asistentes, con su poderosa voz y su carismática forma de ser.

Sin duda, el baterista de Whitesnake, Tommy Aldridge, fue uno de los grandes protagonistas de la noche, pues mostró todo su talento tocando los tambores y platillos de su instrumento, con baquetas y sus propias manos, acompañado de las guitarras de Joel Hoekstra y Reb Beach.

Las canciones que más corearon los colombianos de la banda británica fueron: ‘Is This Love’, ‘Here I Go Again’ y ‘Still of the Night’.

Al despedirse, Coverdale se llevó varias veces la mano al pecho, en señal de agradecimiento y le agradeció a Scorpions por la gira juntos.

Cuando el momento de ver a la banda alemana llegó, una enorme pantalla iluminó el escenario y segundos después Klaus Meine apareció con sus gafas oscuros y boina, cantando las primeras estrofas de ‘Going Out With a Bang’

Los fanáticos de la banda alemana disfrutaron de la fuerza de las guitarras mezclada con la potencia de la batería y ese sonido psicodélico que Scorpions probaron a principios de los 70.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando Scorpions tocaron ‘Send Me an Angel’ y ‘Wind of Change’.

Las dos bandas cuentan con grandes bateristas, pues el de Scorpions, Mikkey Dee también realizó un solo que dejó con la boca abierta a más de uno, pues este gran músico desborda talento.

Antes de cantar la icónica ‘Still Loving You’, dijo al público: “Gracias Bogotá por apoyarnos siempre. Los seguimos amando”

La noche finalizó con la potencia de ‘Rock You Like the Hurricane’.

Reviva los mejores momentos de la noche:

