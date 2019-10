El nuevo álbum de Ozzy Osbourne se lanzará en enero del 2020

Sharon Osbourne, esposa y manager del ‘Principe de las Tinieblas’ Ozzy Osbourne, aseguró durante una entrevista que el próximo trabajo del ex Black Sabbath estará disponible desde enero del próximo año.

Sharon, aseguró que aunque Ozzy se retiró de los escenarios para recuperarse de los problemas de salud, el proceso de creación del disco “acaba de terminar” y “se publicará en enero”.

Aunque no se saben muchos detalles sobre el sucesor de ‘Scream’ (2010), este no contará con el apoyo de Zakk Wylde, el guitarrista que ha acompañado a Ozzy durante parte de su carrera en su suspendida gira “No More Tours 2”.