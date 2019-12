Milagro navideño: System of a Down podría regresar gracias a RHCP y Tool

Si hubo algo que nos dejó el 2019 fue el regreso de algunas agrupaciones que creíamos jamás estarían juntas de nuevo, como fue el caso de Rage Against The Machine, Faith No More, My Chemical Romance; otras rompieron su silencio musical y nos regalaron más música, como fue el caso de Tool y sin duda el reintegro de John Frusciante a los Red Hot Chili Peppers le alegró el corazón a miles.

Sin embargo muchos quisieron que el 2019 fuera el año de System of a Down, pues si bien la agrupación sale de gira de vez en cuando, sus integrantes han mostrado indiferencia para sacar nueva música.

Es por eso que John Dolmayan, baterista del conjunto, está cansado de la actitud de sus compañeros y les pidió dejar atrás el ego que se apodera de alineación, por esta razón hizo un llamado en público:

“Tres de estas bandas pueden salir de su propio camino y trabajar juntas por un objetivo común, tal vez la cuarta también. Tal vez es hora de dejar de lado toda la mierda, revisar los egos masivos en la puerta y hacer juntos lo que ninguno de nosotros puede hacer solo. Tal vez, solo tal vez, suceda un milagro navideño. Tal vez pueda ser un System of a Down”, escribió en su cuenta de Instagram.