Juanpis Gonzales imita la fuga de Aida Merlano e internet explota

Aún no superamos el cinematográfico escape de la excongresista Aida Merlano, en el que se da a la fuga en las narices del Inpec, saltando desde la ventana de un consultorio odontológico ubicado en un tercer piso hacia la calle en donde la esperaba un motociclista.

Sin embargo, para reírnos aún más de la anecdótica fuga y la caída de la mujer, el comediante Alejandro Riaño, en su papel de ‘Juanpis Gonzalez’, decidió hacer una parodia en la que imita la fuga de Merlano.

En las imágenes se puede ver como el comediante, en el mismo lugar de escape de la mujer (el Centro Médico Santa Fe) y usando un atuendo similar, se descuelga desde una ventana y cae a la calle en donde es esperado por un motociclista.

Las imágenes han generado todo tipo de reacciones, no solo por lo chistoso de la escena, sino porque en el video aparecen los periodistas María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas emitiendo la noticia como si se tratara de un hecho real, el cual, evidentemente es un montaje.

Ese man no soy yo, estoy seguro que es un montaje de la izquierda para desprestigiar mi ex candidatura a la alcaldía de Bogotá. No crean todo lo que dicen de mi… pic.twitter.com/5z6f5wqLBI

— Juanpis González (@juanpisrules) October 4, 2019