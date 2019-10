¡Un día cómo hoy en el Rock!

Estos son sólo algunos de los acontecimientos más importantes en el mundo del Rock, que sucedieron en una fecha cómo hoy.

Un día como hoy pero en 1963, The Beatles hacían su debut en el programa televisivo Sunday Night en el The London Palladium, de la ITV. Se supo que aproximadamente 15 millones de personas vieron la icónica transmisión en la que el cuarteto de Liverpool tocó From Me To You, She Loves You, Twist and Shout y I’ll Get You, entre otras.

The Who, el 13 de octubre de 1965 grabó el sencillo llamado “My Generation”, una canción compuesta por Pete Townshend a la edad de veinte años, la cual estuvo dirigida a la juventud rebelde británica.

El 13 de octubre pero de 1968, The Beatles graban la última canción para el White Album, Julia. Esta canción es un sentido homenaje que le quiso rendir John Lennon a su madre, Julia Lennon.

En la misma fecha pero en 1978, AC/DC lanza su primer álbum en vivo llamado “If You Want Blood (You’ve Got It)”. Las canciones de esta producción están escritas por Angus Young, Malcolm Young, y Bon Scott. Las grabaciones se llevaron a cabo en el Apollo Theatre en Glasgow, Escocia, el 30 de abril de 1978.