Deadpool 3 podría incluir a Spider-Man y otros héroes de Avengers

La tercera parte del mercenario de Marvel se encuentra en su primera etapa de grabación, por eso ya los rumores empiezan a correr por la industria y ya se habla de la participación de algunos personajes del universo cinematográfico.

Portales especializados en el tema, como lo es We Got This Covered, aseguran que sería dos personajes los que harán parte de esta tercera entrega de Deadpool y se trataría de Nick Fury y Falcon, aunque sería muy rápido para confirmar la noticia.

Por otro lado, según apuntan los mismos medios, no se descarta la aparición de Spider-Man, un regalo que sería de gran alegría para los fans, recordando que en los cómics Deadpool y el arácnido tiene un lazo extraño de amistad y rivalidad a la vez.

Las ideas y diferentes especulaciones seguirán sobre la mesa, por eso, en los próximos meses, seremos testigos de rumores que lleguen desde la producción de la tercera parte de Deadpool.

