Las canciones “ochenteras y “noventeras” con más reproducciones en YouTube

A raíz del récord que rompió Sweet Child O’ Mine, canción del álbum Appetite for Destruction de los Guns N’ Roses, al llegar a los mil millones de reproducciones en YouTube, pues vale la pena saber cuáles son los videos que también suman gran cantidades de visitas.

Como era de esperarse, bandas como The Police y artistas como Michael Jackson aparecen en el listado:

1. Guns N’ Roses – Sweet Child O’ Mine – 1MM.

2. a-ha – Take On Me– 944M.

3. Cyndi Lauper – Girls Just Want To Have Fun – 786M.

4. The Police – Every Breath You Take – 700M.

5. Michael Jackson – Billie Jean– 694M.

Pero no nos quedemos en los 80’s, vale la pena revisar qué pasa con los iconos de los 90’s, donde también reinan los Gunners:

1. Guns N’ Roses – November Rain – 1.2MM.

2. Nirvana – Smells Like Teen Spirit– 968M.

3. The Cranberries – Zombie – 962M.

4. Whitney Houston – I Will Always Love You– 860M.

5. 4 Non Blondes – What’s Up– 765M.