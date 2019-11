Carlos Antonio Vélez se despachó contra el nuevo diseño de la camiseta de la Selección

En redes sociales se filtró el que dicen es el nuevo diseño de la Selección Colombia y, como era de esperarse, la cuestión de gustos dividió las opiniones de quienes calificaron de “feo” el diseño.

A la tendencia de opinión se unió el comentarista deportivo Carlos Antonio Vélez y no se ahorró ningún comentario descalificativo contra la “nueva piel” de la Selección. En su programa de fútbol ‘Planeta Fútbol’, de la emisora Antena 2, aseguró que no se ha entrometido en estos temas últimamente, pero este diseño lo incentivó a opinar del tema:

“¿Esa camiseta que están mostrando es verdad? Yo no me he detenido mucho en camisetas, las últimas han sido muy feas. Entre gustos no hay disgustos. Esta que he visto en los últimos días no me parece fea… es horrorosa, horripilante. Y si la Federación tuvo que ver, qué mal gusto”.

La camiseta que se filtró en redes sociales sería parte de la indumentaria de la selección Colombia para la jornada de eliminatorias del Mundial Catar 2022, la cual está acompañada por una pantaloneta amarilla.