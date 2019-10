Elton John criticó el material musical del remake de ‘El Rey León’

Elton John, quien fue el encargado de componer las míticas canciones de ‘El Rey León’ en 1994, se ha llevado una decepción ante la manera en que han sido trasladadas al remake con animales y paisajes generados por ordenador que se estrenó este verano.

“La música era una parte vital de la original y la de esta última película no ha tenido el mismo impacto: se pierde toda la magia“, ha reconocido en una entrevista a la edición británica de la revista GQ, en la que respalda una crítica tan dura recordando que el álbum de la cinta no ha funcionado tan bien como el anterior a pesar de contar incluso con una canción inédita de la mismísima Beyoncé.

En opinión del legendario músico, la revisión de la banda sonora realizada por Pharrell Williams, que retocó las letras y grabó los temas con los nuevos actores que han puesto voz a los personajes, no ha conseguido mantenerse a la altura de la adaptación a Broadway de la historia.

“Me gustaría que me hubieran invitado a participar más, pero en esta ocasión su visión creativa y la música de la película eran muy diferentes, así que yo ya no era bienvenido y no se me trató con el mismo respeto. Es una pena, la verdad. Me alegro de que el espíritu musical de ‘El Rey León’ siga vivo al menos en el musical”, ha concluido.