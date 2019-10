Avril Lavigne y Halsey se unen para interpretar ‘Girlfriend’ durante una fiesta de Halloween

La cantante estadounidense Halsey organizó su fiesta de Halloween anual en Los Ángeles el pasado 25 de octubre. El tema del evento de este año fue los rockstars de los años 60, 70, 80 y 90, y apropiadamente, una de las reinas del rock alternativo de los 90 estuvo presente. No solo eso, sino que Avril Lavigne se unió a Halsey en el escenario para interpretar ‘Girlfriend’.

Lavigne, quien se alejó brevemente de su primera gira en cinco años para asistir a la fiesta de Halloween, se vistió como Madonna y Halsey, se transformó en Marilyn Manson.

Aquí un video del momento captado por un fanático:

I can’t believe I got to witness Halsey and Avril Lavigne singing “Girlfriend” in the year 2019 !!!! ICONIC pic.twitter.com/f1dIHOunR4

