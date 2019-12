Así la rompieron los deportistas colombianos en Twitter este 2019

Desde la Copa América pasando por el Tour de France y el gran regreso de James Rodríguez al Real Madrid, Twitter presenta a los deportistas que se ganaron el corazón de sus fanáticos en la red social.

Twitter es la red social ideal para que las personas puedan conectar con diferentes usuarios a través de sus pasiones. Para nadie es un secreto que el deporte se ha convertido en uno de los temas que ha logrado incentivar la conversación y reunir a los fanáticos en la plataforma. Durante este año, Twitter fue testigo de los hitos más importantes de la historia del deporte en nuestro país y por supuesto los fanáticos, no se hicieron esperar con sus Tweets de apoyo, felicitaciones y agradecimiento.

El Tour de Francia, la competencia que conmovió a los colombianos en Twitter

El ciclismo es uno de los deportes nacionales que pone a vibrar las emociones de muchos colombianos. La vuelta a España, El Giro de Italia o el Tour de Francia son competencias que desde siempre han logrado dejar en alto el nombre de nuestros ciclistas dentro y fuera del país, sin embargo, esta última competición conmovió a los colombianos en Twitter.

Este año Egan Bernal, un joven zipaquireño de 22 años, no solo se convirtió en el gran héroe en Twitter luego de lograr el primer puesto del Tour de France por primera vez en la historia del ciclismo colombiano, sino que logró conmover al país con su humildad y persistencia durante la carrera. Sin duda alguna, este gran triunfo fue uno de los momentos más memorables, que logró viralizarse en la plataforma a través de las miles de felicitaciones de sus fans. Asimismo, otros deportistas como: Radamel Falcao, Nairo Quintana y hasta el mismo Chris Froome, dejaron ver en sus Tweets sus más sinceros sentimientos de profunda admiración:

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah rockean en la plataforma

¿Quién no se ha emocionado al ver Cabal y Farah entre las primeras tendencias nacionales? La curiosidad por develar las conversaciones de esa tendencia guarda un grado de expectativa e ilusión indescriptible que solo sucede en Twitter. Y es que este dúo de tenistas colombianos ha trabajado incansablemente desde hace varios años para posicionarse en el top 10 de los mejores deportistas del mundo en esta disciplina.

Sin embargo, 2019 ha sido el año en el que han recogido los frutos de su notable dedicación. Y en Twitter no podían pasar desapercibidos, ya que dentro de sus más emblemáticas victorias, una de ellas es la del campeonato de dobles de Wimbledon:

A moment to treasure…

Colombian duo Juan Sebastian Cabal and Robert Farah are #Wimbledon men’s doubles champions for the first time after being Mahut/Roger-Vasselin on Centre Court 🇨🇴 pic.twitter.com/i2rMHreMVb

— Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2019