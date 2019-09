Archivo Radioacktiva: Mr Big

¡¡Este es un podcast dónde recordamos algunas entrevistas memorables, con los protagonistas de las canciones que hemos escuchado en los 30 años que lleva Radioacktiva al aire!!

Soda Stereo, Placebo, Café Tacvba, Metallica, nos han contado historias detrás de sus canciones, anécdotas curiosas y han confesado detalles de los inicios de sus carreras.

En 1988 el mundo conoció la que sería una de las primeras súper bandas de la historia del rock, Mr.Big, quienes llegarían a ser conocidos a nivel mundial gracias a canciones como ‘Just take my heart’, ‘Wild world’ y “To be with you”.

En este archivo, Eric Martin, cantante de la banda, recuerda cómo se creó la alineación de Mr.Big y lo que significó tocar juntos por trece años.

