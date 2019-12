Andrés Felipe Arias cita frase de Queen para aprobar la ley que lleva su nombre

El primer paso que dio la Comisión Primera del Senado al aprobar en primer debate el proyecto que le permitiría al ex Ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, apelar su condena, levantó polémica en Colombia.

Por esta razón, uno de los colombianos que manifestó rechazó contra la ley fue el actor Julián Román, quien en su cuenta de Twitter escribió:

“Y siguen indignados por un globo rosado y no por la #LeyAndresFelipeArias? Deberían ir a tratarse con un profesional, a lo bien”.

Por su parte, Arias le escribió una carta abierta donde aclara que “No soy el criminal que usted cree que soy”. De paso, hace un recuento de los años que ha pasado tras las rejas en los Estados Unidos.

En la última parte del escrito, el ex Ministro cita una frase de la canción ‘We are the champions’ de Queen:

“I’ve done my sentence, but committed no crime… (“He cumplido mi sentencia, pero no cometí ningún crimen…)”.

Vale la pena recordar que Arias fue condenado a 17 años de prisión por las irregularidades que presentó con el programa Agro Ingreso Seguro.