Al parecer, My Chemical Romance ya eligió baterista para su gira

Los fans de My Chemical Romance ya están listos para el regreso de la banda y al parecer el baterista que llegará a la agrupación para emprender la gira ya lo eligieron.

La confirmación de Gerar Way, Frank Iero, Mikey Way y Ray Toro para el show en el Shrine Expo Hall de Los Ángeles el 20 de diciembre ahora tiene un quinto integrante y no solo para este espectáculo, también para la gira.

Según apunta Billboard, Jarrod Alexander será una vez más el dueño de las baquetas de My Chemical Romance después de haber pertenecido a la banda en el 2011 tras la partida de Bob Bryar un año antes.

Sin embargo, aún no se confirma si Jarrod permanecerá en la banda después de las fechas que ya se confirmaron.