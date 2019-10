Martin Scorsese arremete nuevamente contra Marvel

En ocasiones anteriores, el director, guionista, actor, productor y ganador del Oscar, Martin Scorsese señaló que las películas de Marvel “no eran cine” y las calificó de “Parque de atracciones”, lo que en su momento generó bastante polémica, provocando respuestas incluso del mismo Robert Downey Jr.

Sin embargo esto no se detuvo allí, pues una semana después y durante el estreno de “The Irishman”, Martin Scorsese volvió a arremeter contra Marvel luego de que un periodista le preguntara sobre el tema, a lo cual se refirió diciendo:

“Eso no es cine, es otra cosa. Más allá de que te guste o no, es otra cosa, y no deberíamos ser invadidos por ellas”.