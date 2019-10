Las exigencias más locas de los famosos

Mick Jagger exige que los hoteles le compren un colchón nuevo. Mick Jagger no piensa dormir en un colchón que ha sido usado antes. Es por eso que dentro de sus exigencias figura que el hotel donde se quedará, tiene que comprar un colchón nuevo. Además, un empleado del hotel tiene que dormir un día antes sobre el plástico, para que el colchón no esté tan duro.

Los de Metallica comieron lo mismo durante toda su gira 2004. Durante su gira del 2004, Metallica exigió que el tocino debería estar presente en todas sus comidas. No importa si no combinaba, el tocino no tenía que faltar durante todo ese año.