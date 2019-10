Proyectan videos porno en una valla publicitaria

Esta definitivamente es una broma sin precedentes. Según el portal FayerWayer, dos jóvenes ingresaron de forma ilegal a una edificación en al que se encontraba una valla publicitaria en la ciudad de Michigan, Estados Unidos. Su intención real nunca fue robar los artículos que allí pudiesen encontrar, pero si modificar el contenido de la valla publicitaria con una broma bastante pesada.

Cubiertos con gafas y sacos, los jóvenes irrumpieron en el lugar hacia las 10:48PM del pasado 28 de septiembre y en tan solo 15 minutos hackearon la valla, eliminando el contenido que pautaba. Lo curioso del hecho es que en su lugar, decidieron poner imágenes de porno las cuales fueron visualizadas por más de 20 minutos de forma ininterrumpida.

Cabe resaltar que la valla se encontraba fija en una avenida bastante concurrida de la ciudad, por lo que rápidamente, algunos usuarios que transitaban el lugar captaron las imágenes proyectadas. Finalmente las autoridades fueron alertadas del insólito caso, por lo que acudieron a las instalaciones en las que se encontraba la valla y contactaron a sus dueños para que la apagaran de forma remota.

Aún se desconoce la identidad de los autores de la particular broma, que aunque divertida, es motivo privación de la libertad por hasta 90 días, ya que es un delito mostrar imágenes pornográficas en público.

Y’all someone was playing porn on the billboard on I 75 near M59 I am dying 😂😭😂😭 pic.twitter.com/0g9yF1B8cY

— ako si jae 🌺 (@jaeblasia) September 30, 2019