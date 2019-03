¡Último minuto! Peñalosa decreta de nuevo el pico por emergencia ambiental

Tras el anuncio de la alerta amarilla y la alerta naranja en Bogotá se tomaron medidas drásticas, por esta razón el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, anunció que este viernes 8 de marzo regresa el pico y placa ambiental en toda la ciudad para vehículos y motos terminados en placa par, quienes no podrán transitar por las calles de 6:00 a.m. a 7:30 p.m.

De la misma manera el fin de semana también tendrá el pico y placa que funcionará de la siguiente manera:

El sábado no podrán transitar, entre 6:30 a.m. y 6:00 p.m, los vehículos con placa impar; el domingo los vehículos con placa par no podrán salir a las calles de la ciudad de 6:30 a.m. a 3:00 p.m.